Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι βασικός στόχος στις συνομιλίες που θα έχει με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ είναι να διασφαλίσει ότι δεν θα σταματήσει η βοήθεια της Ουάσινγκτον προς το Κίεβο.

«Θα συναντήσω τον πρόεδρο Τραμπ», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα, υπογραμμίζοντας πως «είναι σημαντικό να μην σταματήσει η αμερικανική βοήθεια. Χρειάζεται δύναμη στην πορεία προς την ειρήνη».

Today, there has been a lot of international work. Our teams are working with the United States as we prepare for negotiations this Friday. The agreement with the U.S. The support of our country and people.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2025

