Σε τροχιά εντατικών διπλωματικών διαβουλεύσεων βρίσκονται το Κίεβο και η Ουάσιγκτον, όπως ανέφερε πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πιο συγκεριμένα ανακοίνωσε τη διεξαγωγή μιας ιδιαίτερα ουσιαστικής τηλεφωνικής επαφής με την αμερικανική πλευρά.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι ειδικοί απεσταλμένοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, με τις δύο πλευρές να αναλύουν σε βάθος τα δεδομένα της περιφερειακής κρίσης.

Όπως γνωστοποίησε ο Ουκρανός ηγέτης, η ανταλλαγή αδιαμεσολάβητων απόψεων διεξήχθη σε εποικοδομητικό κλίμα, εστιάζοντας στον συντονισμό των επόμενων βημάτων για την προώθηση μιας βιώσιμης διευθέτησης.

«Επίσης τους ενημέρωσα για την κατάσταση στο πεδίο του μετώπου όπου τα κέρδη της Ρωσίας είναι ελάχιστα και επιτεύχθηκαν με τεράστιες απώλειες καθώς και για τις αεροπορικές επιδρομές» ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram.

«Θα δούμε τι θα καταφέρουν να επιτύχουν οι εκπρόσωποι του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Σεπτέμβριος μπορεί να φέρει πολλές αλλαγές. Και εμείς, μαζί με τους εταίρους μας, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τον κόσμο», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.