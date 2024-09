Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «πολύ εποικοδομητική» τη συνάντηση που είχε την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη με τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ καθώς και οι δύο συμφώνησαν ότι ο πόλεμος που διαρκεί εδώ και 2,5 χρόνια πρέπει να σταματήσει.

«Είχα μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Του παρουσίασα το Σχέδιο Νίκης μας και εξετάσαμε εκτενώς την κατάσταση στην Ουκρανία και τις συνέπειες του πολέμου στον λαό μας. Συζητήθηκαν πολλές λεπτομέρειες» έγραψε στα αγγλικά ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει. Ο Πούτιν δεν μπορεί να νικήσει. Οι Ουκρανοί πρέπει να επικρατήσουν», πρόσθεσε.

I had a very productive meeting with @realDonaldTrump. I presented him our Victory Plan, and we thoroughly reviewed the situation in Ukraine and the consequences of the war for our people. Many details were discussed. I am grateful for this meeting. A just peace is needed.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2024