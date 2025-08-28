Μετά το μεγάλο κτύπημα της Ρωσίας στο Κίεβο και τους 18 νεκρούς, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να είναι έτοιμο το πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, την ίδια στιγμή που συνεχίζονται οι επαφές με τις συμμαχικές δυνάμεις, για τη δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού υποστήριξης, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μίας νέας ρωσικής εισβολής.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι συζήτησε «εκτεταμένα» το θέμα με τον Τούρκο ομόλογό του, Ταγίπ Ερντογάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν.

«Οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας εργάζονται πάνω σε κάθε λεπτομέρεια για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο θα καταρτιστεί εγγράφως την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος μετά την κλήση που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Τούρκος υπουργός Άμυνας θα συμμετάσχει στις συζητήσεις «για να διερευνηθεί» η πιθανή εμπλοκή της Τουρκίας στη διασφάλιση της ασφάλειας, ιδίως στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο επικεφαλής του εθνικού συμβουλίου ασφάλειας και άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, επισκέφθηκε την Τουρκία την Πέμπτη για να συζητήσει το θέμα, καθώς και τη διμερή αμυντική συνεργασία, ανέφερε ο ίδιος στο Facebook.

Η Τουρκία χαιρέτισε τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και δήλωσε ότι θα συμβάλει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.