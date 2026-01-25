Το αμερικανικό έγγραφο που αναφέρεται στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμο και το Κίεβο αναμένει να μάθει πότε και πού θα το υπογράψει, ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Για εμάς, οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι πρωτίστως οι εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ. Το έγγραφο είναι 100% έτοιμο και περιμένουμε από τους εταίρους μας να επιβεβαιώσουν τον χρόνο και τον τόπο όπου θα το υπογράψουμε», είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας.

«Κατόπιν το έγγραφο θα σταλεί προς επικύρωση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ζελένσκι, είπε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία αποφεύγει να δεσμευτεί σε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη και δεν δέχεται την εκεχειρία.

Axios: Μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι βρίσκεται αρκετά κοντά

Παράλληλα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Axios, οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να βρίσκονται κοντά σε μια συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε πολύ κοντά σε μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι».

Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι χαρακτηρίστηκαν «εποικοδομητικές» από Αμερικανούς αξιωματούχους και σηματοδότησαν μια νέα φάση στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, αν ο επόμενος γύρος συνομιλιών –που αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου– σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο, τότε θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για απευθείας συναντήσεις είτε στη Μόσχα, είτε στο Κίεβο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ