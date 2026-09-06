Την πεποίθηση ότι ο πόλεμος απέναντι στη Ρωσία αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παρά το γεγονός ότι αποτίμησε με θετικό πρόσημο τις επαφές του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ στο Κίεβο, ξεκαθάρισε πως προσώρας δεν διαφαίνεται άμεση λήξη των εχθροπραξιών.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τις συνομιλίες με την αμερικανική αντιπροσωπεία, ο Ζελένσκι ανέφερε: «Ελπίζουμε ειλικρινά να καταλήξουμε σε συμφωνίες με τους Αμερικανούς εταίρους μας και βασιζόμαστε στη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας, εάν ο πόλεμος παραταθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κάτι που φαίνεται να ισχύει επί του παρόντος».

Το «αγκάθι» του εδαφικού και η άρνηση Πούτιν

Αναφερόμενος στο κρισιμότερο ίσως ζήτημα της σύγκρουσης, αυτό των ουκρανικών εδαφών, ο πρόεδρος της χώρας διεμήνυσε πως πρόκειται για ένα ζήτημα που μπορεί να διευθετηθεί αποκλειστικά στο ανώτατο δυνατό πολιτικό επίπεδο.

«Θέλω να επιμείνω στη θέση μου, η οποία είναι ότι τόσο περίπλοκα θέματα (σ.σ. για τα εδάφη) δεν μπορούν να επιλυθούν παρά μόνο σε επίπεδο ηγετών», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι το Κίεβο επιδιώκει εδώ και καιρό μια απευθείας συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να μπουν στο τραπέζι τα εδαφικά ζητήματα, ωστόσο το Κρεμλίνο απορρίπτει σταθερά αυτό το ενδεχόμενο.

Ασφάλεια, οικονομία και σχέδιο ευημερίας

Πέραν των πολεμικών εξελίξεων, στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ουκρανίας βρέθηκε και η επόμενη μέρα για τη χώρα.

Όπως έκανε γνωστό ο Ουκρανός πρόεδρος, οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτενώς για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας και οικονομικής υποστήριξης προς το Κίεβο, εξετάζοντας παράλληλα ένα ευρύτερο σχέδιο για την ευημερία και την ανοικοδόμηση της χώρας.