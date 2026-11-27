Με μια ευθεία αναφορά στον Αδόλφο Χίτλερ και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σχολίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις δημόσιες εκδηλώσεις φιλίας του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αμερικανική στάση απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «παράξενο» το γεγονός ότι ο Αμερικανός ομόλογός του αποκαλεί τον Ρώσο πρόεδρο φίλο του.

«Είναι εισβολέας και φονιάς. Δεν μπορεί να είναι φίλος», δήλωσε ο Ζελένσκι και πρόσθεσε: «Είναι το ίδιο σαν κάποιος να έλεγε για τον Χίτλερ κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ότι είναι καλός φίλος. Όχι, δεν είναι φίλος».

Οι δηλώσεις του έρχονται μία εβδομάδα μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στο πλαίσιο συνόδου κορυφής στην Κίνα, κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε τον Ρώσο ομόλογό του ως «φίλο».

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social φωτογραφία από τη χειραψία του με τον Πούτιν, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα «Ο φίλος μου».

Κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι δεν πιέζουν αρκετά τη Ρωσία

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον δεν ασκεί επαρκή πίεση στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει επικεντρώσει την προσοχή της στη Μέση Ανατολή.

Αμφισβήτησε επίσης την προσέγγιση των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της Ουκρανίας και της Ρωσίας επί ίσοις όροις λειτουργεί προς όφελος της Μόσχας.

Επισήμανε, ακόμη, ότι οι δημόσιες εκδηλώσεις φιλίας προς τον Πούτιν πληγώνουν τις ουκρανικές οικογένειες που έχουν χάσει τα παιδιά τους στον πόλεμο.

Οι 48 πύραυλοι Patriot και οι καθυστερήσεις της Ουάσιγκτον

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις ελλείψεις πυραύλων αεράμυνας που αντιμετωπίζει η χώρα του, καταγγέλλοντας ότι οι καθυστερήσεις στην προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.

Όπως υποστήριξε, συμφωνία για την προμήθεια 48 πυραύλων Patriot παραμένει ανυπόγραφη στο γραφείο του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Σε ό,τι αφορά τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες αναμένεται να επαναληφθούν τον Δεκέμβριο, χωρίς να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η συμμετοχή Ευρωπαίων διαπραγματευτών.

Παράλληλα, προανήγγειλε συναντήσεις στην Ουκρανία την επόμενη εβδομάδα, με αντικείμενο τις εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα του.