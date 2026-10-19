«Η Ουκρανία δεν έλαβε καμία έγκαιρη ειδοποίηση από τους συμμάχους της για τις νυκτερινές επιθέσεις της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του ουκρανικού ενεργειακού τομέα και άλλων εγκαταστάσεων», ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 16 βαλλιστικούς πυραύλους και περισσότερα από 200 drones διαφόρων τύπων, ανάμεσά τους αεριωθούμενα drones Shahed, ανακοίνωσε μέσω του Telegram πρόεδρος της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία «δεν έλαβε για μία ακόμη φορά καμία ειδοποίηση» από τους εταίρους της πριν από τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους την νύκτα της Κυριακής προς την Δευτέρα, κατήγγειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Νέα επίθεση με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους πραγματοποιήθηκε κατά κύματα στην διάρκεια της νύκτας και, για μία ακόμη φορά, δεν υπήρξε καμία προηγούμενη ειδοποίηση από τους εταίρους μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ διευκρινίζοντας ότι η Μόσχα εξαπέλυσε 16 βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Κιέβου και της περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Another Russian ballistic missile attack came in several waves overnight, and once again, there was no early warning from our partners. They again targeted energy facilities and infrastructure, but a medical clinic, a school, a metro station, and ordinary residential buildings were also damaged. In total, the Russians launched 16 ballistic missiles in a deliberate attack on Kyiv and the Kyiv region. The Russians also launched more than 200 drones of various types, including jet-powered “shaheds,” with attacks spanning from the Kharkiv and Dnipro regions to the Volyn, Rivne, and Odesa regions. Sadly, there are casualties. My condolences to their families and loved ones. Those who were injured are receiving assistance. Overnight and this morning, Russia attacked energy facilities in the Vinnytsia, Volyn, Kirovohrad, Kyiv, Mykolaiv, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Kharkiv, Ternopil, Odesa, and Rivne regions. In this one night alone, more than 10 energy infrastructure facilities were damaged, and the lights went out for at least 550,000 families. Repair crews are working at the sites. Ukraine never wanted this war, and we have welcomed literally EVERY attempt by our partners to bring this war to a dignified end. We have responded positively to EVERY ceasefire proposal. Russia’s response, time and again, has been ballistic missiles, “shaheds,” and killings. Putin not only doesn’t want to end this war – he doesn’t even want to take any steps toward de-escalation. EVERY ONE of our partners has experienced this firsthand when they heard Russia’s refusals. And it is crucial to call things what they are. To call the aggressor an aggressor and help Ukraine defend lives. When deliveries of missiles for Ukraine’s air defense are blocked while Russia is granted relief or delays in sanctions, this is, unfortunately, a denial of reality on the part of our partners. The reality is that the war continues, and it continues solely because of Russian strikes and Russia’s desire to drag this war out. I thank everyone who recognizes this reality and helps Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2026

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε τουλάχιστον 10 ενεργειακές εγκαταστάσεις και άφησαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περισσότερα από 550.000 νοικοκυριά.

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίσθηκαν στο Κίεβο και δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κρίβι Ριγκ, στην κεντρική Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι στόχευσαν και πάλι ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις, αλλά και μία κλινική, ένα σχολείο, ένας σταθμός του μετρό και κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημίες», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία βασίζεται σε πληροφορίες που διαβιβάζονται από προηγμένο αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για να αμυνθεί κατά των επιθέσεων ή τουλάχιστον για να προετοιμασθεί κατά της εισόδου των υψηλής ταχύτητας ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων ειδοποιώντας τον πληθυσμό να σπεύσει στα καταφύγια.

Το Κίεβο είχε διαμαρτυρηθεί και την περασμένη εβδομάδα για την απουσία έγκαιρης προειδοποίησης εκ μέρους των ΗΠΑ για τις ρωσικές επιθέσεις.

Δώρα προς τον Πούτιν και άρνηση της πραγματικότητας

Η χειραγώγηση εκ μέρους της Ουάσιγκτον του Ντόναλντ Τραμπ των μηχανισμών παροχής πληροφοριών προς το Κίεβο εντάσσεται στην αύξηση και πάλι των πιέσεων κατά της Ουκρανίας. Πιέσεις που συνδυάζονται με την προσέγγιση της αμερικανικής πλευράς με την Μόσχα μέσω της χαλάρωσης των κυρώσεων που σημαίνει η συνομολόγηση της συμφωνίας για τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ προς τις ΗΠΑ και η ακύρωση χθες με προεδρικό διάταγμα των κυρώσεων του νόμου Γκράχαμ κατά της Ρωσίας

Στο πλαίσιο αυτό ο Aμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι δεν υπήρξε «παύση» στην διαβίβαση πληροφοριών προς το Κίεβο και κάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «να συγκεντρωθεί» στον δρόμο για «τον τερματισμό του πολέμου».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι το Κίεβο έχει υποδεχθεί θετικά κυριολεκτικά ΟΛΕΣ τις απόπειρες των εταίρων μας για την λήξη αυτού του πολέμου με ένα αξιοπρεπές τέλος» απαντώντας στον Τραμπ που δήλωσε χθες ότι ο ουκρανός πρόεδρος «δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο».

«Όταν οι αποστολές πυραύλων για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας είναι μπλοκαρισμένες, ενώ η Ρωσία απολαμβάνει χαλάρωση κυρώσεων ή αναβολή της εφαρμογής τους, πρόκειται, δυστυχώς, για άρνηση της πραγματικότητας εκ μέρους των εταίρων μας», κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος.