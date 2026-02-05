Διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό απηύθυνε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στην τριμερή συνάντηση ΗΠΑ – Ρωσίας – Ουκρανίας, στο Άμπου Ντάμπι.

Πιθανότατα στις ΗΠΑ οι επόμενες συναντήσεις

«Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι σχεδιάζονται οι επόμενες συναντήσεις για το εγγύς μέλλον. Πιθανότατα στην Αμερική», ανέφερε χαρακτηριστικά στο διάγγελμά του ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «Σήμερα έλαβα αναφορά από τη διαπραγματευτική μας ομάδα, μετά από δύο ημέρες συναντήσεων και συνομιλιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — με την αμερικανική πλευρά και με τη ρωσική πλευρά», για να προσθέσει ότι «Είμαστε έτοιμοι για όλα τα λειτουργικά σχήματα που μπορούν πραγματικά να φέρουν την ειρήνη πιο κοντά και να την καταστήσουν αξιόπιστη, διαρκή και τέτοια που να στερεί από τη Ρωσία κάθε διάθεση να συνεχίσει τον πόλεμο».

Δείτε το διάγγελμα του Ουκρανού προέδρου

Today, I received a report from our negotiating team following two days of meetings and talks in the Emirates — with the American side and with the Russian side. I am expecting the team in Kyiv for a full in-person report, as many aspects cannot be properly discussed over the… pic.twitter.com/bKwzDOGJdd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2026

Αναμένεται πρόοδος τις επόμενες εβδομάδες, λέει ο Γουίτκοφ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι «Σήμερα οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας συμφώνησαν για την ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων – την πρώτη του είδους σε πέντε μήνες».

Την ίδια στιγμή, τόνισε ότι «Το αποτέλεσμα αυτό εξασφαλίστηκε, χάρη σε ειρηνευτικές συνομιλίες σε βάθος και παραγωγικές. Μολονότι παραμένει σημαντική δουλειά για να γίνει, πρόοδοι όπως αυτές, δείχνουν ότι η συνεχιζόμενη διπλωματική δέσμευση παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα και συμβάλλει στις προσπάθειες που έχουν στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι αναμένεται επιπρόσθετη πρόοδος τις ερχόμενες εβδομάδες.