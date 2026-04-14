Η Ουκρανία εκφράζει ανησυχία ότι οι διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα η κρίση στη Μέση Ανατολή, επηρεάζουν τη ροή στρατιωτικής βοήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξή του στη γερμανική τηλεόραση ZDF, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονται «συνεχώς σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν», γεγονός που –όπως είπε– περιορίζει τον χρόνο και την προσοχή που αφιερώνεται στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε το ζήτημα του εξοπλισμού «μεγάλο πρόβλημα», επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση συνέχισης της έντασης στη Μέση Ανατολή, η διαθεσιμότητα όπλων για το Κίεβο θα μειωθεί περαιτέρω. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, τονίζοντας ότι η έλλειψή τους «δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη» για την άμυνα της χώρας.