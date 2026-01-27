Η εισδοχή της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027, δήλωσε ο Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι το Κίεβο αντιλαμβάνεται την ένταξη στην Ένωση ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για την χώρα του.

«Για τον λόγο αυτό μιλάμε για μία συγκεκριμένη χρονολογία – το 2027 – και υπολογίζουμε στους εταίρους για την υποστήριξη της θέσης μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Ουκρανός Πρόεδρος, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ.