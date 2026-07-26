Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία για ενεργή συνδρομή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τεχεράνης. Όπως υποστήριξε, οι ουκρανικές αρχές έχουν εντοπίσει ότι η Μόσχα μεταβιβάζει τις δορυφορικές της παρατηρήσεις από τη Μέση Ανατολή στο Ιράν, διευκολύνοντας έτσι τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ιρανικών επιθέσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ», ο Ουκρανός πρόεδρος έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Κίεβο, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Από τις αρχές Ιουλίου, έχουμε καταγράψει ενεργή ρωσική δορυφορική παρατήρηση των κρατών του Κόλπου και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ που βρίσκονται εκεί. Αυτές οι εικόνες εμφανίζονται στη συνέχεια στο Ιράν».

Συνεχίζοντας την επιχειρηματολογία του, ο Ζελένσκι υπογράμμισε την άμεση σύνδεση ανάμεσα στη ρωσική παρακολούθηση και τα χτυπήματα που ακολουθούν, τονίζοντας πως τα δεδομένα χρησιμοποιούνται τόσο στον σχεδιασμό, όσο και στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων:

«Ταυτόχρονα, υπάρχει μια σαφής συσχέτιση μεταξύ των ρωσικών δορυφορικών εικόνων αυτών των τοποθεσιών και των ιρανικών πληγμάτων – τόσο πριν από τις επιθέσεις, κατά την προετοιμασία τους, όσο και μετά, για την αποτίμηση της ζημίας που προκλήθηκε».