Την ετοιμότητα του Κιέβου να προσέλθει στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο της επερχόμενης συνόδου της G20 στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ουκρανική πλευρά δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής επίσημη πρόσκληση.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος έθιξε το κρίσιμο ζήτημα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο μέτωπο, αποκαλύπτοντας ότι οι ταχύτητες του δικτύου Starlink στη χώρα δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί. Όπως σημείωσε, ελπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα να τεθεί επί τάπητος τις προσεχείς ημέρες, σε συζήτηση που αναμένεται να έχει με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου στο Κίεβο, ο Ζελένσκι εστίασε στον ρόλο της αμερικανικής διαμεσολάβησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης. «Διακυβεύεται σαφώς ένα ζήτημα: να εξαναγκαστεί η Ρωσία να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο καθοριστικών διπλωματικών εξελίξεων το προσεχές διάστημα, κατέληξε: «Είναι δυνατόν, με τη μεσολάβηση του προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ και των εταίρων μας. Νομίζω ότι όλα είναι δυνατά και μπορούμε να υπολογίζουμε σε μια συνάντηση στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20».