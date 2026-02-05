Το Κίεβο είναι έτοιμο να ανταλλάξει δικά του drones με αντιαεροπορικούς πυραύλους και πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Πολωνό πρωθυπουργό, Ντόναλντ Τουσκ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οι δύο συζήτησαν την ανάπτυξη της διασύνδεσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας, της οποίας το ενεργειακό σύστημα έχει πληγεί από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές τους τελευταίους μήνες.

Νέο πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία

Η Πολωνία ετοιμάζει ένα νέο πακέτο βοήθειας 200 εκατομμυρίων ζλότι ( 55,91 εκατομμυρίων δολαρίων ) για την Ουκρανία, που θα αποτελείται κυρίως από θωρακισμένα, δήλωσε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ.

Ο Τουσκ είπε ότι η Πολωνία μπορεί να δώσει στην Ουκρανία μαχητικά αεροσκάφη τύπου MiG-29 οποιαδήποτε στιγμή , αλλά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι του είχε πει ότι το Κίεβο μπορεί να χρειαστεί άλλο εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας που είναι υψηλής προτεραιότητας και ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό με Πολωνούς αξιωματούχους και θα το συζητήσει ξανά με τον Ουκρανό πρόεδρο την Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ