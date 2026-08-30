Σε τροχιά προετοιμασίας για έναν νέο γύρο διπλωματικών επαφών βρίσκεται το Κίεβο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησε ότι η χώρα του ετοιμάζεται να καθίσει εκ νέου στο τραπέζι των συνομιλιών με εκπροσώπους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι επικείμενες συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στις εξελίξεις στο μέτωπο και στο πλαίσιο της μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με το Κίεβο να επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον.

«Θα υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες αύριο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε ο πόλεμος να μην παραμείνει η μόνη επιλογή για το πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα. Είναι σημαντικό η Αμερική να συμμερίζεται πολλές από τις απόψεις μας για την κατάσταση», τόνισε ο Ζελένσκι σε τηλεοπτική δήλωση.