Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε το Σάββατο ότι σε περίπτωση που αποτύχει η διπλωματία να ωθήσει τη Ρωσία να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, η χώρα του θα πρέπει να συνεχίσει να «αμύνεται».

«Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας»

«Αν η Ρωσία τα μπλοκάρει όλα τούτα, αν οι εταίροι μας δεν αναγκάσουν τη Ρωσία να βάλει τέλος στον πόλεμο, θα υπάρξει ένας άλλος δρόμος: θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας», είπε ο Ζελένσκι, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αλλαγές στο γραφείο του και στο υπουργείο Άμυνας.

Ο διορισμός νέου προσωπάρχη και υπουργού Άμυνας

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την Παρασκευή, τον διορισμό του επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιρίλο Μπουντάνοφ ως επικεφαλής του γραφείου του, μια από τις πιο σημαντικές θέσεις στη χώρα. Ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή του, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκρίνει το ουκρανικό κοινοβούλιο, να αντικαταστήσει τον νυν υπουργό Άμυνας Ντένις Σμίχαλ με τον υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μιχαΐλο Φεντόροφ. Ο Σμίχαλ θα αναλάβει επικεφαλής του υπουργείου Ενέργειας.

Ο δρόμος της διπλωματίας και της σύγκρουσης

«Για τη χώρα μας υπάρχουν δύο δρόμοι, εκείνος της διπλωματίας και εκείνος της συνέχισης της σύγκρουσης, σε περίπτωση απροθυμίας της Ρωσίας να βάλει τέλος στον πόλεμο», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύμβουλοι στην ασφάλεια 15 χωρών συμμάχων της Ουκρανίας καθώς και εκπρόσωποι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν σήμερα στο Κίεβο. Οι διπλωματικές προσπάθειες έχουν εντατικοποιηθεί από τον Νοέμβριο με πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος του οποίου Στιβ Γουίτκοφ συμμετείχε εξ αποστάσεως στη συνάντηση του Κιέβου, στην προσπάθεια να τεθεί τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία που ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Περισσότερη πίεση από τις ΗΠΑ στη Ρωσία θέλει ο Ζελένσκι

Όμως ο Ζελένσκι θα ήθελε να δει «τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκούν περισσότερη πίεση» στη Μόσχα, καθώς η Ρωσία προειδοποίησε για «σκλήρυνση» της στάσης της στις διαπραγματεύσεις αφού κατηγόρησε το Κίεβο ότι έθεσε στο στόχαστρο με μη επανδρωμένα οχήματα (drones) μία κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν τον Δεκέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ