Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, η οποία δημοσιεύθηκε λίγο μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπεισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία.

«Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί. Και ένα μέτρο αποκλιμάκωσης όσον αφορά τις κρίσιμες υποδομές θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την ειρήνη. Αναμένουμε συγκεκριμένες ενέργειες από τους εταίρους μας», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία θα ικανοποιηθεί μόνο με μια μακροπρόθεσμη και ευρύτερη συμφωνία.

«Η Ουκρανία πρότεινε στους εταίρους της να εξασφαλίσουν μια συμφωνία με τη Ρωσία, η οποία θα σταματήσει την καταστροφή των κρίσιμων υποδομών. Τα τρόφιμα, η ενέργεια και άλλα στοιχεία που εξασφαλίζουν τις βασικές ανάγκες της ζωής πρέπει να προστατευθούν, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις στοχεύουν πρωτίστως αυτά».

«Κάθε μέρα γίνονται στόχοι οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, οι λιμενικές υποδομές, η εφοδιαστική αλυσίδα, ακόμη και οι αποθήκες τροφίμων και φαρμάκων. Η Ουκρανία δεν είναι πεπεισμένη ότι η Ρωσία έχει την πρόθεση να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης μέσω της ανάρτηση του ότι τέτοιες συμφωνίες πρέπει να είναι αξιόπιστες και «να μην ακυρωθούν αφότου οι Ρώσοι διεξάγουν τις «εκλογές» τους και επιτύχουν, ακριβώς για αυτό το διάστημα, την αποκλιμάκωση της έντασης όσον αφορά τη βενζίνη και το ντίζελ».

Με πληροφορίες από BBC