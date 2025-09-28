Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 500 drones και πάνω από 40 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο» δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση του Ζελένσκι:

«Μια μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία διήρκεσε περισσότερο από 12 ώρες. Άγρια χτυπήματα, μια σκόπιμη, στοχευμένη τρομοκρατία εναντίον απλών πόλεων – σχεδόν 500 επιθετικά drones και πάνω από 40 πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων Kinzhal. Σήμερα το πρωί, ρωσο-ιρανικοί «shaheds» βρίσκονται και πάλι στους ουρανούς μας.

Οι κύριοι στόχοι των εχθρικών επιθέσεων ήταν το Κίεβο και η γύρω περιοχή, οι περιοχές Ζαπορίζια, Χμελνίτσκι, Σούμι, Νικολάιφ, Τσερνίχοφ και Οδησσός. Στην πρωτεύουσα, το κτίριο του Καρδιολογικού Ινστιτούτου υπέστη ζημιές. Μέχρι στιγμής, έχουν αναφερθεί τέσσερις νεκροί στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένου ενός 12χρονου κοριτσιού. Τα συλλυπητήριά μου σε όλες τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους. Σε όλη την Ουκρανία, τουλάχιστον 40 άνθρωποι είναι γνωστό ότι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

Ένας φούρνος, ένα εργοστάσιο κατασκευής ελαστικών, ιδιωτικές κατοικίες και πολυκατοικίες, καθώς και άλλες πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές από τις επιδρομές. Όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί επί τόπου.

Αυτή η ειδεχθής επίθεση σημειώθηκε σχεδόν στο τέλος της εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος, με τον οποίο η Ρωσία δηλώνει την πραγματική της θέση. Η Μόσχα θέλει να συνεχίσει να πολεμά και να σκοτώνει, και της αξίζει η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο. Το Κρεμλίνο επωφελείται από τη συνέχιση αυτού του πολέμου και της τρομοκρατίας, εφόσον κερδίζει έσοδα από την ενέργεια και λειτουργεί έναν σκιώδη στόλο. Θα συνεχίσουμε να αντεπιτιθέμεθα για να στερήσουμε από τη Ρωσία αυτές τις ροές εσόδων και να την αναγκάσουμε να στραφεί στη διπλωματία. Όλοι όσοι θέλουν ειρήνη πρέπει να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ και να σταματήσουν τυχόν ρωσικές εισαγωγές. Η ώρα για αποφασιστική δράση έχει καθυστερήσει πολύ και βασιζόμαστε σε μια ισχυρή αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την G7 και την G20».