Την εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, με παράλληλη αύξηση των απωλειών, επισήμανε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, η Ρωσία επιχείρησε να εκμεταλλευτεί τις ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες για να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Στην περιοχή του Ντονέτσκ, οι θέσεις μας άλλαξαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας», σημείωσε, υποδηλώνοντας εξελίξεις στο πεδίο των μαχών.

Παράλληλα, έκανε λόγο για απόπειρες προώθησης ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή του Χάρκιβ, καθώς και στις συνοριακές ζώνες της περιφέρειας Σούμι.

«Παρατηρούμε απόπειρες να προωθηθούν από τα σύνορα – οι ρωσικές μονάδες που πραγματοποιούν αυτές τις κινήσεις εξοντώνονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.