Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών της χώρας, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι Μόσχα και Κίεβο είχαν συμφωνήσει σε «ενεργειακή εκεχειρία».

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ρωσικό πλήγμα σημειώθηκε σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χάρκιβ, παρά τη δημόσια ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου περί άμεσης παύσης των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

«Οι Ρώσοι χτύπησαν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χάρκιβ. Και όλα αυτά έγιναν ΑΦΟΥ ο αμερικανός πρόεδρος έκανε την δήλωσή του περί ενεργειακής εκεχειρίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Facebook.

Μετά την επικοινωνία με τη φον ντερ Λάιεν

Η τοποθέτηση του Ουκρανού προέδρου έγινε μετά από επικοινωνία που είχε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ζελένσκι ενημέρωσε την επικεφαλής της Κομισιόν για τις τελευταίες εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι η ρωσική επίθεση πραγματοποιήθηκε αφού είχε ήδη γνωστοποιηθεί η συμφωνία για την προστασία των ενεργειακών υποδομών.

Η χρονική ακολουθία των γεγονότων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν άμεσα τα πλήγματα στον ενεργειακό τομέα.

Τι είχε ανακοινώσει ο Τραμπ

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε παρουσιάσει τη συμφωνία ως άμεσα εφαρμόσιμη, καλώντας και τις δύο πλευρές να μην την παραβιάσουν.

«Με άμεση ισχύ τίθεται σε εφαρμογή εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε!», είχε αναφέρει σε ανάρτησή του.

Η καταγγελία Ζελένσκι για το πλήγμα στην περιοχή του Χάρκιβ δημιουργεί πλέον ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η συμφωνία εφαρμόζεται ήδη στην πράξη και ποιοι ακριβώς στόχοι καλύπτονται από αυτή.

Στο επίκεντρο ξανά οι ενεργειακές υποδομές

Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις αποτελούν ένα από τα πλέον ευαίσθητα σημεία του πολέμου, καθώς πλήγματα σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και άλλα κρίσιμα δίκτυα μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και να επηρεάσουν άμεσα τον άμαχο πληθυσμό.

Για το Κίεβο, η προστασία των συγκεκριμένων υποδομών αποτελεί βασικό ζήτημα σε οποιαδήποτε προσωρινή συμφωνία αποκλιμάκωσης.

Προς το παρόν, η αναφορά για το πλήγμα στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Χάρκιβ προέρχεται από τον Ουκρανό πρόεδρο, ενώ δεν έχει παρουσιαστεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο αντίδραση της ρωσικής πλευράς σχετικά με την καταγγελία.

Το περιστατικό αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πρώτα τεστ για την «ενεργειακή εκεχειρία» που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και για το κατά πόσο Μόσχα και Κίεβο θα τηρήσουν στην πράξη όσα συμφωνήθηκαν.