Η Ρωσία έπληξε την περιφέρεια του Κίεβου με πύραυλο Ορέσνικ. Την είδηση γνωστοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για ένα εξαιρετικά ισχυρό πλήγμα που ακολούθησε μια ευρείας κλίμακας νυχτερινή επιχείρηση των ρωσικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που παρουσίασε η ουκρανική ηγεσία, ο απολογισμός των θυμάτων είναι βαρύς, καθώς τουλάχιστον 83 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις και τις καταστροφές.

Η συγκεκριμένη επίθεση καταγράφεται ως μία από τις πιο μαζικές των τελευταίων μηνών, με την Άγκυρα και το Κίεβο να παρακολουθούν την ένταση, καθώς στην επιδρομή επιστρατεύτηκαν περίπου 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και συνολικά 90 πύραυλοι διαφόρων τύπων, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και θέτοντας τις τοπικές αρχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.