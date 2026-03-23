Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών της χώρας διαθέτει «αδιάσειστα» στοιχεία πως η Ρωσία συνεχίζει να παρέχει πληροφορίες στο Ιράν.

Συγκεκριμένα οι δηλώσεις έγιναν μετά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής της ουκρανικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Σημειώνεται πως την περασμένη εβδομάδα, το Κρεμλίνο είχε διαψεύσει δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο ανέφερε ότι η Μόσχα προμηθεύει το Ιράν με δορυφορικές εικόνες και τεχνολογία για μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Ζελένσκι επισήμανε ότι η Ρωσία αξιοποιεί τόσο τις δικές της δυνατότητες συλλογής πληροφοριών, όσο και δεδομένα που συγκεντρώνει μέσω συνεργασιών με άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή.