Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει το Κίεβο, καθώς η ουκρανική ηγεσία προειδοποιεί για τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης από αέρος.

Πιο συγκεκριμένα με σημερινές του τοποθετήσεις, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφερε στο προσκήνιο τα νεότερα δεδομένα των υπηρεσιών πληροφοριών, απευθύνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς τους δυτικούς συμμάχους της χώρας.

Όπως επεσήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος, οι διαθέσιμες πληροφορίες συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η ρωσική πλευρά προετοιμάζει έναν νέο κύκλο αεροπορικών επιθέσεων εναντίον της ουκρανικής επικράτειας. Η επισήμανση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η προστασία των κρίσιμων υποδομών και των αστικών κέντρων αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές του Κιέβου.

Απέναντι σε αυτή την απειλή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστρεψε το βλέμμα του προς την Ουάσιγκτον και τις υπόλοιπες συμμαχικές κυβερνήσεις, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης θωράκισης του ουκρανικού εναέριου χώρου. Υπενθύμισε μάλιστα με νόημα ότι η ομαλή ροή και η παράδοση των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας εξαρτάται άμεσα από τις δικές τους πολιτικές αποφάσεις, ζητώντας ουσιαστικά την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών μας έχουν πληροφορίες που αφορούν προετοιμασίες από τους Ρώσους για νέα αεροπορικά πλήγματα», δήλωσε ο Ζελένσκι στο βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τους συμπολίτες του, χωρίς να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για οποιαδήποτε από αυτές τις νέες επιθέσεις.