«Σε γενικές γραμμές τηρεί η Ρωσία την κατάπαυση του πυρός στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές», ανέφερε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που το Κίεβο προετοιμάζεται για τον επόμενο γύρο τριμερών συνομιλιών με τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως είπε, τις τελευταίες 24 ώρες δεν έχουν καταγραφεί στοχευμένες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας. Ωστόσο, σημείωσε ότι ενεργειακές υποδομές σε περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου εξακολουθούν να δέχονται πυρά.

«Τα μέτρα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ειρηνευτική διαδικασία και στην πιθανή έκβασή της. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με τη διαπραγματευτική του ομάδα, ενόψει των συνομιλιών που αναμένεται να ξεκινήσουν την Τετάρτη στο Αμπού Ντάμπι.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος, υπογραμμίζοντας ότι είναι εφικτό να επιτευχθεί μια «αξιοπρεπής και διαρκής ειρήνη».