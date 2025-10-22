Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε σήμερα «καλό συμβιβασμό» την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που συνίσταται στο να γίνουν οι συνομιλίες με τη Ρωσία με βάση τη σημερινή γραμμή του μετώπου, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα δεχθεί αυτήν την επιλογή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ «πρότεινε: ‘μείνετε εκεί όπου βρίσκεστε και αρχίστε τις συνομιλίες’», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στη διάρκεια σύντομης επίσκεψής του στο Όσλο.

«Πιστεύω ότι πρόκειται για καλό συμβιβασμό, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Πούτιν θα τον υποστηρίξει, και το είπα στον πρόεδρο» Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε.

Τις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ασκεί πιέσεις στις αντιμαχόμενες πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, ενθαρρύνοντας την Ουκρανία και τη Ρωσία «να σταματήσουν αμέσως στη γραμμή του μετώπου» τη σημερινή.

Οι προσπάθειες να τερματιστεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που ξεκίνησε το 2022, δείχνουν ωστόσο για άλλη μια φορά να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Αν και πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα συναντούσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια των δύο προσεχών εβδομάδων στη Βουδαπέστη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι αναβάλλονται τα σχέδια σχετικά με τη συνάντηση κορυφής, εξηγώντας ότι δεν θέλει «μια συνάντηση που θα πάει χαμένη». Η Ρωσία από την πλευρά της ανακοίνωσε σήμερα ότι «συνεχίζονται» οι προετοιμασίες για τη συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Πηγή: ΑΠΕ