Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι επιχειρεί να ασκήσει πίεση στο Κίεβο, ώστε να καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του μακροχρόνιου πολέμου.

Δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Ζελένσκι υπέβαλε νέα πρόταση, ανταποκρινόμενος στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε να σταματήσουν τα χτυπήματα στα ρωσικά διυληστήρια, με αντάλλαγμα την αποστολή περισσότερων πύραυλων για την αεροάμυνα της Ουκρανίας.

«Έχουμε μπροστά μας επικίνδυνες μέρες ενόψει των εκλογών», επεσήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ σε λίγες ημέρες.

«Η πρότασή μου ήταν η εξής: εμείς δεν στοχεύουμε το ρωσικό ντίζελ, κι εσείς μας δίνετε πυραύλους για τα συστήματα Patriot ώστε να προστατεύσουμε τις εγκαταστάσεις μας. Εκείνοι όμως θέλουν απλώς να σταματήσουμε τις επιθέσεις στο ντίζελ. Και αν συνεχίσουμε να χτυπάμε αυτές τις υποδομές, θα μας κόψουν την πρόσβαση σε κάτι άλλο», τόνισε μεταξύ άλλων ο Ζελένσκι.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας απαρίθμησε μια σειρά από εχθρικές ενέργειες της Ουάσιγκτον προς το Κίεβο στην συνέντευξή του στο Bloomberg την Κυριακή.

«Έχουν γίνει κινήσεις για να πειστεί η Ουκρανία να συνθηκολογήσει»

«Πιστεύω ότι έχουν γίνει κινήσεις για να πειστεί η Ουκρανία να συνθηκολογήσει», ανέφερε.

«Δεν λέω ότι αυτός είναι ο στόχος που επιδιώκουν οι εταίροι μας. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οι Αμερικανοί εταίροι μας θεωρούν πως ο πόλεμος θα μπορούσε να λήξει νωρίτερα εις βάρος της Ουκρανίας. Αλλά έτσι φαίνεται», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Οι εντάσεις μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι ξεκίνησαν με αφορμή τη συμφωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν από περίπου δέκα ημέρες, για την αύξηση προμηθειών ρωσικού ντίζελ τόσο στην αμερικανική, όσο και στην παγκόσμια αγορά.