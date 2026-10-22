Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγγειλε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νυχτερινή επίθεση στο Κίεβο χρησιμοποιώντας τρεις βαλλιστικούς πυραύλους, εξοπλισμένους με κεφαλές διασποράς. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συγκεκριμένα όπλα είναι σχεδιασμένα να πυροδοτούνται στον αέρα λίγο πριν αγγίξουν το έδαφος, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε ακτίνα έως και 400 μέτρων.

Στο στόχαστρο ιστορικές περιοχές και ενεργειακά δίκτυα

Ένας από τους πυραύλους έπληξε ιστορικό τομέα της πόλης, πολύ κοντά στο σύμπλεγμα της περίφημης Λαύρας των Σπηλαίων. Παράλληλα, η Μόσχα συνεχίζει τις στοχευμένες επιθέσεις κατά του ενεργειακού δικτύου της χώρας, έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερες από 170 επιδρομές σε κρίσιμες υποδομές από τις 11 Οκτωβρίου, παρά το γεγονός ότι έχει δοθεί το «πράσινο φως» για την έναρξη τριμερών διαπραγματεύσεων.

Ανθρώπινες απώλειες και έκκληση για αεράμυνα

Ο απολογισμός των πρόσφατων ευρείας κλίμακας επιθέσεων ανέρχεται σε δύο νεκρούς και 34 τραυματίες. Στις δηλώσεις του, ο Ζελένσκι σχολίασε καυστικά τα τρία διαδοχικά κύματα επιθέσεων στο Κίεβο, υπογραμμίζοντας ότι η στάση της Ρωσίας παραμένει αμετάβλητη.

Τόνισε ότι όταν η απάντηση στις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι οι βαλλιστικές επιθέσεις, η διεθνής κοινότητα οφείλει να ασκήσει ουσιαστική πίεση στη Μόσχα, ενώ απηύθυνε εκ νέου έκκληση για άμεση παραλαβή συστημάτων αεράμυνας.

Διπλωματικό παρασκήνιο εν μέσω κλιμάκωσης

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στον απόηχο της τρίωρης συνάντησης που είχε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Αν και ο Ρώσος Πρόεδρος εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο επαναφοράς των συνομιλιών με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ μετά τις 10 Νοεμβρίου, η διπλωματική αυτή κινητικότητα συνοδεύτηκε στην πράξη από μια εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση, με τη χρήση 21 πυραύλων και 210 μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).