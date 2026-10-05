Την επίθεση με δύο ρωσικά drones εναντίον εμπορικού πλοίου τουρκικής ιδιοκτησίας, το οποίο έπλεε σε ουδέτερα ύδατα, μεταφέροντας φορτίο με καλαμπόκι, κατήγγειλε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μέσα από σχετική του ανάρτηση, ο Ουκρανός Πρόεδρος έκανε γνωστό πως το πλήρωμα του πλοίου αποτελούνταν από πολίτες του Αζερμπαϊτζάν και της Ινδίας. Ο απολογισμός της επίθεσης ήταν τραγικός, καθώς ο καπετάνιος έχασε τη ζωή του, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστη η τύχη ακόμη ενός ατόμου. Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να διασώσουν συνολικά έντεκα μέλη του πληρώματος, εκ των οποίων το ένα φέρει τραύματα.

Στο πολιτικό σκέλος της παρέμβασής του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπενθύμισε πως το Κίεβο έχει καταθέσει επανειλημμένα συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, προσθέτοντας ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν παρθεί και από τρίτες χώρες.

Παράλληλα, κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα πως αντί να συμβάλλει στην αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας, επιλέγει συνειδητά να πραγματοποιεί επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για άσκηση διεθνούς πίεσης, προκειμένου να προστατευθεί η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Απευθύνοντας σαφές κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα, ο Ουκρανός Πρόεδρος κατέληξε στην ανάρτησή του τονίζοντας:

«Όλοι όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά για αυτό πρέπει να βοηθήσουν»