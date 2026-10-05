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Την επίθεση με δύο ρωσικά drones εναντίον εμπορικού πλοίου τουρκικής ιδιοκτησίας, το οποίο έπλεε σε ουδέτερα ύδατα, μεταφέροντας φορτίο με καλαμπόκι, κατήγγειλε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Μέσα από σχετική του ανάρτηση, ο Ουκρανός Πρόεδρος έκανε γνωστό πως το πλήρωμα του πλοίου αποτελούνταν από πολίτες του Αζερμπαϊτζάν και της Ινδίας. Ο απολογισμός της επίθεσης ήταν τραγικός, καθώς ο καπετάνιος έχασε τη ζωή του, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστη η τύχη ακόμη ενός ατόμου. Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να διασώσουν συνολικά έντεκα μέλη του πληρώματος, εκ των οποίων το ένα φέρει τραύματα.
Στο πολιτικό σκέλος της παρέμβασής του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπενθύμισε πως το Κίεβο έχει καταθέσει επανειλημμένα συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, προσθέτοντας ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν παρθεί και από τρίτες χώρες.
Παράλληλα, κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα πως αντί να συμβάλλει στην αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας, επιλέγει συνειδητά να πραγματοποιεί επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για άσκηση διεθνούς πίεσης, προκειμένου να προστατευθεί η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.
Απευθύνοντας σαφές κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα, ο Ουκρανός Πρόεδρος κατέληξε στην ανάρτησή του τονίζοντας:
«Όλοι όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά για αυτό πρέπει να βοηθήσουν»
A horrific strike by two Russian drones on a civilian vessel in neutral waters carrying corn and owned by Türkiye. Azerbaijani and Indian citizens were on board. As of now, unfortunately, we know that the ship’s captain was killed. My condolences. The fate of one other person is still being established. Eleven crew members were rescued, one of them injured.
Ukraine has repeatedly proposed concrete steps to de-escalate the situation and ensure security in the Black Sea. There have also been relevant proposals from third countries. But Russia consistently chooses terror and sinking civilian vessels instead of normal maritime navigation. Pressure is needed to restore global food security. And everyone who is genuinely interested in this must help.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2026