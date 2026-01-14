Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον ενεργειακό τομέα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με τις διακοπές στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μετά τις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι «οι συνέπειες των ρωσικών επιθέσεων και της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών είναι σοβαρές».

«Κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

«Συνολικά, θα κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Ο ίδιος είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες «για τη σημαντική αύξηση του όγκου των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία».

A meeting on emergency situation in Ukraine’s energy sector, with special attention to Kyiv. The consequences of Russian strikes and deteriorating weather conditions are severe. Repair crews, energy companies, municipal services, and the State Emergency Service of Ukraine… pic.twitter.com/l85R3I6c6A — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2026

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ