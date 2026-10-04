Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας που αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές μεγαλουπόλεις, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας πως άμαχοι δεν θα μπουν στο στόχαστρο.

Επικαλούμενος στοιχεία που συνέλεξαν οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ο Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters: «Είδαμε έγγραφα και γνωρίζουμε ότι (σ.σ. ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν) επέτρεψε (στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις) να εξαπολύουν επιθέσεις σε υποδομές, δίκτυα εφοδιασμού και ειδικότερα να πλήττουν πόλεις και χωριά αδιακρίτως… δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία». Στόχος των ρωσικών δυνάμεων, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, είναι «να πιέσουν τους πολίτες να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα και άλλες πόλεις».

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Ο Ουκρανός πρόεδρος απέδωσε αυτήν την αλλαγή στρατηγικής στην προσπάθεια του Πούτιν να εμφανιστεί ισχυρός, σε μια περίοδο που – όπως είπε ο Ζελένσκι – οι ρωσικές δυνάμεις υφίστανται βαριές απώλειες στο Ντονμπάς.

Το Κρεμλίνο δεν ήταν διαθέσιμο για σχολιασμό το Σάββατο, αναφέρει το Reuters. Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα προέτρεψε τους υπηκόους ξένων χωρών να εγκαταλείψουν το Κίεβο ενόψει νέων επιθέσεων, εν είδει αντιποίνων για τα ουκρανικά πλήγματα σε περιοχές της ρωσικής επικράτειας.

«Πρέπει να απαντήσουμε… Στις επιθέσεις τους εναντίον ενεργειακών υποδομών μας, πρέπει να απαντήσουμε με επιθέσεις στις δικές τους. Πρωτίστως σε διυλιστήριά τους: σε ό,τι τους δίνει χρήματα για να διεξάγουν αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Σχολιάζοντας την πρώτη χρήση στο πεδίο των μαχών του ουκρανικής κατασκευής βαλλιστικού πυραύλου FP-7, με βεληνεκές περίπου 250 χιλιομέτρων, ο Ζελένσκι είπε ότι κάλεσε την κατασκευάστρια εταιρεία Fire Point να επισπεύσει την ανάπτυξη ενός πυραύλου μεγαλύτερης εμβέλειας, του FP-9, ο οποίος θα μπορούσε να πλήξει τη Μόσχα.

Αφότου η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσκάλεσε τον Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο και είχε διαβουλεύσεις με ρώσους απεσταλμένους για επιχειρηματικές συμφωνίες, ο Ζελένσκι προέτρεψε την Ουάσινγκτον να μην εξομαλύνει τις σχέσεις της με τη Μόσχα προτού διασφαλιστεί η ειρήνευση στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε πρόθυμος να συναντήσει τον Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες στο περιθώριο της συνόδου της G20, προειδοποιώντας όμως τις ΗΠΑ να μην τρέφουν «αυταπάτες» πως η Ρωσία θα τερμάτιζε τις εχθροπραξίες σε περίπτωση που αποκτούσε τον έλεγχο του Ντονμπάς.

«Η ειρήνη είναι πιο σημαντική από την οικονομία», υπογράμμισε ο Ζελένσκι, εξηγώντας πως οποιαδήποτε αποκατάσταση οικονομικών και διπλωματικών σχέσεων της Μόσχας με τη Δύση θα έπρεπε να έχει ως αντάλλαγμα τον τερματισμό των ρωσικών επιθέσεων.