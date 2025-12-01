Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να μεταβεί σήμερα Δευτέρα (1/12) στο Παρίσι όπου θα συναντηθεί με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν.

Οι δύο ηγέτες Ζελένσκι – Μακρόν θα εξετάσουν μεταξύ άλλων την πρόοδο όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας από τη Συμμαχία των Προθύμων, αλλά και το περιεχόμενο των συζητήσεων που έγιναν στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, για την επίτευξη ειρήνης στον τετραετή πόλεμο Ρωσίας- Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι αυτή τη φορά θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Ολένα Ζελένσκα, σε αντίθεση με την προηγούμενη επίσκεψή του στη Γαλλία​.

Τον Ουκρανό πρόεδρο αναμένεται να υποδεχθεί στις 11:00 ώρα Ελλάδος, στο Ελιζέ, ο Εμανουέλ Μακρόν. Μισή ώρα αργότερα το ζεύγος Μακρόν θα υποδεχθεί το ζεύγος Ζελένσκι.

Θα ακολουθήσει γεύμα και στις 15:00 ώρα Ελλάδος θα δοθεί κοινή συνέντευξη Τύπου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε τελευταία φορά το Παρίσι στις 17 Νοεμβρίου 2025.