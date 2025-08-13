Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης των Ευρωπαίων ηγετών ότι όλοι «οι ηγέτες που συναντήθηκαν σήμερα επιθυμούν ειρήνη στην Ουκρανία, ειρήνη στην Ευρώπη».

Συμφώνησαν σε μια σειρά αρχών ενόψει των συνομιλιών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή, εξηγεί, και τονίζει: «Ό,τι αφορά στην Ουκρανία πρέπει να συζητείται με την Ουκρανία».

Συνεχίζει λέγοντας ότι ο Τραμπ υποστηρίζει την κατάπαυση του πυρός και τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και προσθέτει: «Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα να ασκήσει βέτο στις προοπτικές ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ελπίζει οι συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν αυτή την εβδομάδα να επικεντρωθούν σε μια εκεχειρία, και προειδοποίησε τον Τραμπ ότι ο Πούτιν «μπλοφάρει» σχετικά με την επιθυμία του να τερματίσει τον πόλεμο.

Διαμήνυσε ότι «θέλει να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία».

«Ο Πούτιν μπλοφάρει επίσης λέγοντας ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι κυρώσεις και ότι δεν έχουν αποτέλεσμα», λέει.

«Στην πραγματικότητα, οι κυρώσεις είναι πολύ αποτελεσματικές και βλάπτουν τη ρωσική στρατιωτική οικονομία».

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας λέει ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επικοινωνήσει μαζί του μετά τη συνάντησή με τον Πούτιν την Παρασκευή.

Ο Μακρόν λέει ότι ο Τραμπ θέλει κατάπαυση του πυρός στη συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Εμανουέλ Μακρόν στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε ότι «ο Τραμπ υποστήριξε ότι θέλει να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία όταν συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αλάσκα, ενώ στη στη συνέχεια τόνισε ότι «μόνο με την Ουκρανία μπορεί να τεθεί υπό διαπραγμάτευση οποιοδήποτε εδαφικό ζήτημα».

Ο Γάλλος πρόεδρος ευχήθηκε να υπάρξει μια νέα συνάντηση με την παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Αντόνιο Κόστα, από την άλλη πλευρά, σημείωσε ότι «θέλουμε να πετύχουμε εκεχειρία και μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία».

Στην πρώτη αυτή τηλεδιάσκεψη αυτή, συμμετείχε και η Ελλάδα, καθώς και η Γερμανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Βρετανία, η Πολωνία, η Ιταλία, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ.

Στη δεύτερη τηλεδιάσκεψη δεν θα παραστεί ο Ουκρανός πρόεδρος, ενώ η τρίτη τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μταξύ συνασπισμού των Προθύμων υπό την ηγεσία του Κιρ Στάρμερ.

Μερτς: «Ευρώπη και ΗΠΑ θα ασκήσουν πίεση στον Πούτιν αν δεν υπάρξει πρόοδος»

Ο Μερτς λέει ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ θα ασκήσουν πίεση στον Πούτιν αν δεν υπάρξει πρόοδος από τη Ρωσία προς την ειρήνη.

Λέει ότι ο Τραμπ «γνωρίζει αυτή τη θέση και συμφωνεί με αυτήν».

«Ευχόμαστε στον Πρόεδρο Τραμπ κάθε επιτυχία», πρόσθεσε.

Σχετικά με τις συζητήσεις του Τραμπ με τον Πούτιν, ο Μερτς λέει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωρίζει ότι μπορεί να βασιστεί στους Ευρωπαίους εταίρους του για να εργαστούν προς την κατεύθυνση της ειρήνης στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες, προσθέτει.

Ο Μερτς λέει ότι η νομική αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Ουκρανία «δεν μπορεί να συμβεί». Τονίζει ότι πρέπει να υπάρχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, με σεβασμό στην κυριαρχία της Ουκρανίας.

Η Φον ντερ Λάιεν δηλώνει ότι έχει ενισχυθεί το κοινό έδαφος Ευρώπης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

Together with @POTUS, @ZelenskyyUa and other European leaders, we have had a very good call. We exchanged on the upcoming bilateral meeting in Alaska. Today Europe, the US and NATO have strengthened the common ground for Ukraine. We will remain in close coordination. Nobody… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το μεταξύ τους κοινό έδαφος αναφορικά με την Ουκρανία.

«Είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία», έγραψε η ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο X μετά τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη που είχαν Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή.

«Σήμερα η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το κοινό έδαφος για την Ουκρανία», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτοντας ότι «θα παραμείνουμε σε στενό συντονισμό. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Στάρμερ: «Αμετάβλητη η στήριξη προς την Ουκρανία»

Η υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία είναι «αμετάβλητη», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Κιρ Στάρμερ.

Συνεχίζει: «Όλοι οι ηγέτες συμφώνησαν ότι αυτή η εβδομάδα αποτελεί μια σημαντική στιγμή για το μέλλον της Ουκρανίας».

Οι ηγέτες που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη ευχαρίστησαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τις «προσπάθειές του να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας για να τερματιστεί η συνεχιζόμενη αιματοχυσία», προσθέτει.

Ο Στάρμερ δήλωσε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία και η Ουκρανία πρέπει να έχει ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας για την υπεράσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας».

Ρούτε: «Οι Ευρωπαίοι και ο Τραμπ ενωμένοι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία»

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος είναι «ενωμένοι» στις προσπάθειες που καταβάλλουν για να τερματισμό του «τρομερού πολέμου κατά της Ουκρανίας», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο τέλος της τηλεδιάσκεψης την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική».

«Η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο του Πούτιν», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και πρόσθεσε ότι εκτιμά ιδιαίτερα την «ηγεσία του προέδρου Τραμπ και τον στενό συντονισμό με τους συμμάχους» ενόψει της συνόδου μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ρώσου ομολόγου του στην Αλάσκα την Παρασκευή.