Νέα ανάρτηση Ζελένσκι στον απόηχο της ενημέρωσης που έχει για την σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ», το μεσημέρι του Σαββάτου σημείωσε:

«Σήμερα, μετά από συνομιλία με τον Πρόεδρο Τραμπ, συνεχίσαμε τον συντονισμό των θέσεών μας με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι θέσεις είναι ξεκάθαρες. Πρέπει να επιτευχθεί μια πραγματική ειρήνη, που θα είναι διαρκής και όχι απλώς μια ακόμη παύση μεταξύ ρωσικών εισβολών.

Οι δολοφονίες πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο δυνατόν, η φωτιά πρέπει να πάψει τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στον ουρανό, καθώς και οι επιθέσεις κατά των λιμενικών μας υποδομών. Όλοι οι Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου και πολίτες πρέπει να απελευθερωθούν, και τα παιδιά που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία πρέπει να επιστραφούν. Χιλιάδες από τους ανθρώπους μας παραμένουν αιχμάλωτοι – όλοι πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να διατηρηθεί όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα και η κατοχή.

Στη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Τραμπ, ανέφερα ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να ενισχυθούν αν δεν υπάρξει τριμερής συνάντηση ή αν η Ρωσία προσπαθήσει να αποφύγει μια έντιμη λήξη του πολέμου. Οι κυρώσεις είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο.

Η ασφάλεια πρέπει να είναι αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα εγγυημένη, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία πρέπει να συζητούνται με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, και κανένα ζήτημα, ιδιαίτερα εδαφικό, δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία.

Ευχαριστώ τους εταίρους μας που προσφέρουν τη βοήθειά τους. Σήμερα, υπάρχει μια σημαντική δήλωση από Ευρωπαίους ηγέτες που ενισχύει τη θέση μας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί – Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και όλοι στον κόσμο που επιθυμούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις.»