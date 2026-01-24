Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, ότι νέες συνομιλίες με τη Ρωσία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν «εν δυνάμει ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα», μετά τις πρώτες συνομιλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις οποίες χαρακτήρισε «εποικοδομητικές».

«Πολλά πράγματα συζητήθηκαν και είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του «X», προσθέτοντας ότι «νέες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ενδεχομένως ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα», καθώς στο Άμπου Ντάμπι ολοκληρώθηκαν σήμερα δύο ημέρες συνομιλιών μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, σχολιάζοντας τις προοπτικές για επιπλέον συνομιλίες με ουκρανικές αντιπροσωπείες, δήλωσε πως η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε μια συνέχιση του διαλόγου, όπως μετέδωσε το ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων RIA.

Ενημερωμένη πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι νέες συναντήσεις ανάμεσα σε Ουκρανούς, Ρώσους και Αμερικανούς πρόκειται να πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι για να συνεχιστούν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις πάνω στο αμερικανικό σχέδιο που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι συναντήσεις των τριών αντιπροσωπειών χθες, Παρασκευή και σήμερα διεξήχθησαν «μέσα σε εποικοδομητική και θετική ατμόσφαιρα», δήλωσε εκπρόσωπος της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε ότι νέες συνομιλίες προβλέπονται για την ερχόμενη εβδομάδα.