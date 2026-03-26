Την ανησυχία του ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει αρνητικά την προσοχή της διεθνούς κοινότητας προς την Ουκρανία, εξέφρασε ο Πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ουκρανός ηγέτης υπογράμμισε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να μεταβάλει τις προτεραιότητες της Ουάσιγκτον, εκφράζοντας φόβους για πιθανή επιβράδυνση στην παράδοση στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ουκρανία. Όπως σημείωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τη στήριξη της Ευρώπης, παραμένουν ο βασικός προμηθευτής όπλων για το Κίεβο.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η Ουκρανία έχει δεχθεί αιτήματα από τις ΗΠΑ για παροχή τεχνογνωσίας σχετικά με την αναχαίτιση drones στη Μέση Ανατολή, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, η Ιορδανία και το Κουβέιτ. Όπως ανέφερε, ουκρανικές ομάδες βρίσκονται ήδη σε ορισμένες από αυτές τις χώρες, μεταφέροντας εμπειρία και τεχνογνωσία.

Ο Ζελένσκι τόνισε ακόμα ότι η Ουκρανία δεν ζήτησε ανταλλάγματα από τις ΗΠΑ, εκφράζοντας ωστόσο την προσδοκία ότι η στήριξη της Ουάσιγκτον θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με χώρες της Μέσης Ανατολής, ακόμη και σε επίπεδο ανταλλαγής στρατιωτικού υλικού.