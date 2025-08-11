Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στις κινήσεις του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν πριν την συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μήνυμά του που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει:

«Ευχαριστώ όλους όσους είναι με την Ουκρανία. Επίσης, σήμερα έγινε αναφορά από την υπηρεσία πληροφοριών σχετικά με το τι υπολογίζει ο Πούτιν και τι πραγματικά προετοιμάζει. Συγκεκριμένα, πρόκειται για πολεμικές προετοιμασίες. Σίγουρα δεν προετοιμάζεται για κατάπαυση του πυρός και τέλος του πολέμου.

Ο Πούτιν είναι αποφασισμένος μόνο να παρουσιάσει τη συνάντηση με την Αμερική ως προσωπική του νίκη και να συνεχίσει να ενεργεί όπως και πριν, να ασκεί πίεση στην Ουκρανία όπως και πριν. Δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι οι Ρώσοι έλαβαν σήματα να προετοιμαστούν για τη μεταπολεμική κατάσταση.

Αντίθετα, μετακινούν τα στρατεύματά τους και τις δυνάμεις τους με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεκινήσουν νέες επιθετικές επιχειρήσεις. Αν κάποιος προετοιμάζεται για την ειρήνη, δεν το κάνει αυτό. Συνεχίζουμε να ενημερώνουμε τους εταίρους μας για την πραγματική κατάσταση στο πεδίο της μάχης, στη διπλωματία και στον ρωσικό σχεδιασμό των περαιτέρω ενεργειών» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος σε διάγγελμά του.

Και συνέχισε: «Έχω ήδη μιλήσει με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, τον Διάδοχο και τον Πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας, επίσης με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας. Οι συζητήσεις με Ευρωπαίους φίλους έχουν προγραμματιστεί για αργότερα σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους που με υποστηρίζετε.

Έγινε επίσης μια σημαντική συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Ινδίας. Όλοι ενωμένοι κατανοώντας τα ξεκάθαρα γεγονότα. Πρώτον – η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας πρέπει να γίνουν σεβαστές. Το δεύτερο είναι το θέμα του πολέμου κατά της Ουκρανίας και αυτό πρέπει να αποφασιστεί μόνο με τη συμμετοχή της Ουκρανίας. Τρίτον – Η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο. Και ακριβώς από τη Ρωσία δεν υπάρχει ούτε ένα βήμα ακόμα» ανέφερε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας . Και πρόσθεσε: «Η ειρήνη είναι απαραίτητη. Συνεχίζουμε να επικοινωνούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε όλα τα επίπεδα»