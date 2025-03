Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «θα πεθάνει σύντομα», εν μέσω φημών ότι ο Ρώσος ηγέτης παλεύει με την κακή υγεία του.

Η καταδικαστική εκτίμηση του Ζελένσκι έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Παρίσι, μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν χθες, όπου ανέφερε: «Αυτός (ο Πούτιν) θα πεθάνει σύντομα, και αυτό είναι γεγονός, και όλα θα τελειώσουν».

Παρά τις προσπάθειές του να προβάλλει μια εικόνα υπερανδρισμού, ο Πούτιν αντιμετωπίζει εδώ και καιρό φήμες ότι πάσχει από προβλήματα υγείας, σύμφωνα με τη Daily Mail

Τα τελευταία χρόνια ο 72χρονος εμφανίστηκε με πρησμένο πρόσωπο, τρέμουλο στο πόδι και κόκκινα μάτια, τροφοδοτώντας περαιτέρω τις εικασίες. Ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά συνέβη το 2022, όταν ο Πούτιν εμφανίστηκε να λυγίζει στην καρέκλα του και να παραληρεί κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ρώσο Υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού. Επίσης, υπάρχουν αναφορές για συνεχές βήξιμο και ακούσιες κινήσεις των άκρων του.

Υπήρξαν επίσης ισχυρισμοί ότι μπορεί να έχει καρκίνο ή και τη νόσο του Πάρκινσον.

President Zelensky: Putin will die soon, that is a fact, and everything will be over.pic.twitter.com/fQfRp7O1ui

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 27, 2025