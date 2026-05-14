«Όχημα ανθρωπιστικής αποστολής του ΟΗΕ στην Ουκρανία επλήγη δύο φορές από ρωσικά drones στην επαρχία της Χερσώνας», στο νότιο τμήμα της χώρας, κατήγγειλε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σήμερα, κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικής αποστολής στη Χερσώνα, οι Ρώσοι επιτέθηκαν δύο φορές με drones FPV στο όχημα του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, και οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να μην γνωρίζουν ποιο όχημα επιτίθονταν. Ο επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ και οκτώ άλλοι υπάλληλοι της οργάνωσης βρίσκονταν στο όχημα. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε. Οι εκπρόσωποι της αποστολής απομακρύνθηκαν», τόνισε στο Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος.

Βίντεο που ανήρτησε στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της επαρχίας Ολεξάντρ Προκούντιν δείχνει δύο οχήματα, ένα από τα οποία φέρει εμφανώς το σύμβολο του ΟΗΕ, να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Προς το παρόν δεν υπάρχει σχόλιο από τη Ρωσία.

Παράλληλα ο Βολοντίμιρ Ζελενσκι στην ίδια ανάρτηση ανέφερε ότι πέντε θάνατοι πολιτών έχουν καταγραφεί στο Κίεβο από τη νυχτερινή ρωσική επίθεση με drones, ενώ έχουν καταγραφεί συνολικά 75 τραυματίες.

Πέντε νεκροί και 75 τραυματίες από τη ρωσική επίθεση

«Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί πέντε θάνατοι στο Κίεβο από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους δικούς τους. Περίπου 40 άτομα τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα. Άλλα επτά άτομα τραυματίστηκαν στην περιφέρεια του Κιέβου. Στο Χάρκοβο, ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται ήδη σε 28. Δύο άτομα τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της Οδησσού. Συνολικά, 180 εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων περισσότερες από 50 είναι απλά κτήρια κατοικιών.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται στην περιοχή Νταρνίτσκι του Κιέβου. Αναζητούνται άνθρωποι κάτω από τα ερείπια ενός κτιρίου. Πάνω από 10 άτομα θεωρούνται αγνοούμενοι. Όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες λειτουργούν επίσης στην περιοχή Ομπολόνσκι. Συνεχίζονται επίσης οι εργασίες αποκατάστασης μετά τις ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια Πολτάβα. Συνολικά, περισσότεροι από 750 υπάλληλοι της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας και σχεδόν 750 αστυνομικοί έχουν ήδη εμπλακεί στην αντιμετώπιση των συνεπειών των βομβαρδισμών σε ολόκληρη τη χώρα. Είμαι ευγνώμων σε όλους όσους βοηθούν τους διασώστες και την αστυνομία», αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος στην ανάρτησή του στο Χ.