Την ικανότητα του ουκρανικού στρατού να πλήττει τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού σε ολόκληρη την έκταση των κατεχόμενων περιοχών υπογράμμισε σήμερα, Δευτέρα 1 Ιουνίου, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι ενέργειες αυτές έχουν προκαλέσει ελλείψεις στα καύσιμα της Κριμαίας και άλλων εδαφών που ελέγχονται από τη Μόσχα.

«Οι δυνάμεις μας είναι τώρα ικανές να φτάνουν στις στρατιωτικές επιμελητείες της Ρωσίας ουσιαστικά σε όλο το βάθος των προσωρινά κατεχόμενων εδαφών», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά το βραδινό, βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, συμπληρώνοντας: «Στην πράξη, δεν έχουν απομείνει ασφαλείς δρόμοι για τον κατακτητή στα νότια και τα ανατολικά της χώρας μας».

Το τελευταίο διάστημα, το Κίεβο έχει πυκνώσει τις επιθέσεις του εναντίον στόχων που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη μεθοριογραμμή, εστιάζοντας κυρίως στις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές.

Βάσει των στοιχείων που παρουσίασε ο Ζελένσκι, από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να πλήξουν 15 ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις λειτουργούν ως «μια περαιτέρω απόδειξη ότι δεν θα υπάρξει ειρηνική περίοδος για τον κατακτητή στη γη μας», συνέχισε ο Ουκρανός Πρόεδρος, συνδέοντάς τις άμεσα με τα προβλήματα εφοδιασμού της άλλης πλευράς: «Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στις ελλείψεις, κυρίως στις ελλείψεις καυσίμων στην Κριμαία και άλλες περιοχές που παραμένουν υπό κατοχή».

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι από σήμερα, οι οδηγοί στην Κριμαία (τη χερσόνησο που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014) προμηθεύονται βενζίνη αποκλειστικά με δελτίο, καθώς τα πλήγματα από ουκρανικά drones έχουν δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια στον οδικό ανεφοδιασμό της περιοχής.