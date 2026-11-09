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«Η διαπραγματευτική μας ομάδα βρίσκεται ήδη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η πρώτη συνάντηση είναι αύριο. Εκεί θα βρίσκονται και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, με τους οποίους θα έχουμε ξεχωριστές συναντήσεις. Όλες αυτές οι επαφές πρέπει να εξυπηρετούν έναν σκοπό. Να φέρουν πιο κοντά την πραγματική ειρήνη.
Στις συναντήσεις στο Άμπου Ντάμπι, η ομάδα μας θα προτείνει μέτρα για την αποκλιμάκωση, ενώ θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση για τη διοργάνωση μιας τριμερούς συνάντησης σε επίπεδο ηγετών, ώστε να δοθεί ένα δίκαιο και ουσιαστικό τέλος σε αυτόν τον πόλεμο.
Χρειάζεται ειρήνη. Χρειάζονται εγγυήσεις ασφαλείας. Χρειάζονται πραγματικοί πόροι για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας».
Our negotiating team is already in the United Arab Emirates. The first meeting is tomorrow. Our European partners will also be there, and we will have separate formats with them. All of them must serve one purpose: bringing real peace closer.
At the meetings in Abu Dhabi, our team will propose de-escalatory steps, and there must be an understanding of how to arrange a trilateral meeting at the leaders’ level to bring this war to an end fairly and for real.
Peace is needed. Security guarantees are needed. Real resources for Ukraine’s postwar recovery are needed.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2026