Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ενόψει των συνομιλιών που θα διεξαχθούν στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ότι οι επιτυχίες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στα πεδία των μαχών έχουν ενισχύσει τη θέση του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν ουσιαστικά τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

«Κάθε αποστολή που ολοκληρώνεται επιτυχώς, κάθε αμυντική επιχείρηση που αυξάνει την ισχύ της Ουκρανίας και αποφέρει αποτελέσματα, ενισχύει την Ουκρανία και, το κυριότερο, ενισχύει τη θέση μας στις διαπραγματεύσεις», τόνισε ο Ζελένσκι.

Σε ένα ακόμη βιντεοσκοπημένο του μήνυμα ο Ουκρανός πρόεδρος γνωστοποίησε, ότι η διαπραγματευτική ομάδα της χώρας του βρίσκεται ήδη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα έχει από αύριο Τρίτη διαδοχικές συναντήσεις με Ευρωπαίους εταίρους.