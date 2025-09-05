Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοί του έχουν την ίδια θεώρηση του γενικού πλαισίου για τις εγγυήσεις ασφαλείας, κατά της μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας και ότι περισσότερες από 24 χώρες διερευνούσαν συγκεκριμένα τον ρόλο που θα μπορούν να παίξουν.

Περίπου 30 δυτικοί ηγέτες είχαν συνομιλίες με τον Ζελένσκι στο Παρίσι για τις πιθανές δεσμεύσεις που θα ενισχύσουν την άμυνα του Κιέβου μετά από οποιαδήποτε πιθανή εκεχειρία με τη Ρωσία.

«Κατανοούμε ποιο πρέπει να είναι το θεμέλιο για τις πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας. Υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο» είπε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Τα μέλη της Συμμαχίας των Προθύμων, στην οποία δεν περιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν συνομιλίες επί μήνες σε διάφορα επίπεδα για να προσδιορίσουν τη δική τους πιθανή στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, ώστε να βοηθήσουν στην αποτροπή της Ρωσίας, εάν και όταν υπάρξει τελική εκεχειρία.

Ο Ζελένσκι είπε ότι 26 χώρες έχουν δηλώσει την ετοιμότητά τους και πρόσθεσε ότι καταρτίζονται έγγραφα με τον κάθε συμμετέχοντα να περιγράφει τη φύση της δικής του δέσμευσης.

Είπε ότι δεν είναι έτοιμος να αποκαλύψει τον αριθμό των στρατευμάτων που ενδέχεται να ενταχθούν σε μια δύναμη που θα πραγματοποιεί περιπολίες από ξηρά, θάλασσα ή από αέρος.