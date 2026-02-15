Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει σε νέα πακέτα ενεργειακής και στρατιωτικής στήριξης με Ευρωπαίους συμμάχους της, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σημειώνεται πως το Κίεβο επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή υποστήριξη σε μια περίοδο που αντιμετωπίζει τη συνεχιζόμενη ρωσική προέλαση στο μέτωπο, και τις αεροπορικές επιδρομές κατά κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, ενώ παράλληλα δέχεται πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Στο Μόναχο συμφωνήσαμε με τους ηγέτες του Berlin Format σε συγκεκριμένα πακέτα βοήθειας στον ενεργειακό και στρατιωτικό τομέα για την Ουκρανία, μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Όπως είχε δηλώσει την Παρασκευή, μετά τη συνάντησή του με περίπου 12 Ευρωπαίους ηγέτες στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου, προσδοκά την εξασφάλιση πρόσθετης στήριξης, συμπεριλαμβανομένων αντιαεροπορικών πυραύλων. «Είμαι ευγνώμων στους εταίρους μας για την ετοιμότητά τους να βοηθήσουν, και θεωρούμε ότι όλες οι παραδόσεις θα γίνουν άμεσα», ανέφερε.

Οι ρωσικές επιθέσεις σε μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων και το Κίεβο, έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, αφήνοντας εκατομμύρια πολίτες χωρίς ηλεκτροδότηση εν μέσω χαμηλών θερμοκρασιών.