Στο τελικό στάδιο υλοποίησης περνά η διμερής αμυντική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Γερμανίας που εστιάζει στις τεχνολογίες αιχμής.

«Η Ουκρανία ολοκληρώνει την συμφωνία για τα drones με τη Γερμανία», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Η συμφωνία- που είχε προταθεί από την Ουκρανία πριν αρκετούς μήνες –πρόκειται να καλύψει την από κοινού ανάπτυξη διαφόρων τύπων drones, πυραύλων και σχετικού λογισμικού.

«Οι ομάδες μας ήδη ολοκληρώνουν το κείμενο της συμφωνίας για τα drones, και αυτή , μεταξύ άλλων πραγμάτων, θα παράσχει αναμφίβολα τόσο στην Γερμανία όσο και στην Ουκρανία πρόσθετες αμυντικές δυνατότητες», δήλωσε ο Ζελέσνκι μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.