Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι η ουκρανική διπλωματία θα πρέπει να επικεντρώσει στο να κάνει τους συμμάχους του Κιέβου να υλοποιούν ταχύτερα τις συμφωνίες προμήθειας όπλων.

«Ετοιμάζω αλλαγές στις διπλωματικές προσπάθειες της Ουκρανίας. Χρειαζόμαστε ένα νέο επίπεδο συνεργασίας με τους εταίρους μας για να εξασφαλίσουμε ότι υλοποιούνται οι συμφωνίες προμήθειας όπλων», λέει ο Ζελένσκι στο νυχτερινό του βίντεο.

«Οι συμφωνίες που συνάπτονται από ηγέτες χωρών πρέπει να εφαρμόζονται πολύ πιο γρήγορα και πλήρως», πρόσθεσε λέγοντας ότι αυτό ισχύει για τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να δοθεί στην Ουκρανία άδεια για την παραγωγή συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.