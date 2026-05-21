Όπως αναφέρουν Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις έπληξαν το αρχηγείο της FSB, της υπηρεσίας πληροφοριών και εσωτερικής ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας της Χερσώνας που βρίσκεται επί του παρόντος υπό τον έλεγχο της Μόσχας. Επιπλέον, καταστράφηκε ένα σύστημα αεράμυνας Pantsir-S1.

Την επιχείρηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο X ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από το συμβάν.

«Χάρη σε αυτή τη μία και μόνο επιχείρηση, οι ρωσικές απώλειες ανέρχονται σε περίπου εκατό, νεκροί και τραυματίες», αναφέρει. «Οι Ρώσοι πρέπει να νιώσουν την ανάγκη να βάλουν τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες “κυρώσεις” που επιβάλλονται από την Ουκρανία θα συνεχίσουν να λειτουργούν», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στις πρόσφατες επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων του Κίεβου.

«Οι στρατιώτες του Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων “Α” της SSU», γράφει στην ανάρτησή του στο X ο Ζελένσκι, «πέτυχαν εξαιρετικά αποτελέσματα. Ένα αρχηγείο της ρωσικής FSB επλήγη και ένα αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα Pantsir-S1 καταστράφηκε στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη μας».

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία εντείνει τα μέτρα ασφαλείας στις περιοχές που συνορεύουν με τη Λευκορωσία. Αυτό δήλωσε το ίδιο το Κίεβο, μετά από εβδομάδες ανησυχιών για μια πιθανή νέα επίθεση από τον κύριο περιφερειακό σύμμαχο της Ρωσίας. Το Κίεβο έχει σημάνει συναγερμό για το γεγονός ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη Λευκορωσία για να εξαπολύσει μια νέα επίθεση από τον βορρά, ακόμη και προς την πρωτεύουσα.

Σημειώνεται πως τη Δευτέρα, το Κρεμλίνο είχε απορρίψει τις κατηγορίες της Ουκρανίας ότι θέλει να παρασύρει περαιτέρω τη Λευκορωσία στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντάς τις «προσπάθεια για περαιτέρω υποκίνηση».

Η Ρωσία και η Λευκορωσία διεξάγουν κοινές πυρηνικές ασκήσεις αυτή την εβδομάδα, στις οποίες συμμετέχουν χιλιάδες στρατιώτες, αεροσκάφη και στρατηγικές πυραυλικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του «προετοιμάζεται να απαντήσει σε κάθε πιθανή εχθρική ενέργεια, σε περίπτωση που οι Ρώσοι τολμήσουν να επεκτείνουν την επιθετικότητά τους».