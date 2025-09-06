Ο Ουκρανός Πρόεδρος απάντησε στην πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα, απορρίπτοντάς την ως «μη ρεαλιστική» και «ανεδαφική».

Σε έντονο τόνο απάντησε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην πρόταση του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα, καλώντας αντ’ αυτού τον ίδιο να επισκεφθεί το Κίεβο.

«Μπορεί να έρθει στο Κίεβο.

Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα, όταν η χώρα μου βομβαρδίζεται καθημερινά.

Δεν μπορώ να επισκεφθώ την πρωτεύουσα αυτού του τρομοκράτη», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο ABC News, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο συνομιλίας στη ρωσική πρωτεύουσα.

Ο Ουκρανός ηγέτης χαρακτήρισε την πρόταση του Πούτιν ως προσπάθεια καθυστέρησης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι προτάσεις αυτού του είδους είναι «μη ρεαλιστικές» εν μέσω πολέμου.

«Είναι το ίδιο σαν να απαιτούσα να έρθει εκείνος στο Κίεβο», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Κλιμάκωση από Μόσχα: «Νόμιμοι στόχοι» οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος Πρόεδρος κλιμακώνει τη ρητορική, δηλώνοντας πως οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Ουκρανία θα θεωρούνται «νόμιμοι στόχοι» από τη Ρωσία.

Ζαχάροβα: «Η Ευρώπη έχει καταστρέψει την ήπειρό της»

Παρεμβαίνοντας στη δημόσια συζήτηση, η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, άσκησε δριμεία κριτική στην Ευρώπη, κατηγορώντας τις ηγεσίες των ευρωπαϊκών χωρών για την «κατάρρευση» της ηπείρου.

«Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί, που άλλοτε έδιναν διαλέξεις σε όλους, σήμερα ακούνε συμβουλές από την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική», δήλωσε η Ζαχάροβα στο ρωσικό Πρακτορείο TASS, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη απέτυχε να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και να διασφαλίσει τη σταθερότητα και την ευημερία των πολιτών της.