Την αισιοδοξία του ότι η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών θα μεταφραστεί σε ουσιαστική ενίσχυση της στήριξης προς τη χώρα του εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας σε συνέντευξή του στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, η οποία μεταδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (04/11), ο Ουκρανός ηγέτης στάθηκε στη νέα δυναμική που διαμορφώνεται στην Ουάσινγκτον μετά την ανάληψη του ελέγχου και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς από το 2027.

Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή του: «Υπάρχει λοιπόν τώρα η ελπίδα, αφού διαμορφώνεται αυτή η ισορροπία δυνάμεων, ότι θα υποστηριχθούμε περισσότερο».

Η επίδραση της αμερικανικής βοήθειας στις επιλογές της Μόσχας

Ο κ. Ζελένσκι ανέλυσε τις πιθανές γεωπολιτικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η ενίσχυση των πόρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις του Κογκρέσου μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στη στάση της ρωσικής πλευράς. Σύμφωνα με τον ίδιο η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης και των στρατιωτικών προμηθειών αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τις εκτιμήσεις της ρωσικής ηγεσίας για την πορεία του πολέμου.

Επιπλέον, η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών διαδικασιών.

Οι προσδοκίες για διαπραγματευτική λύση

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ουκρανού προέδρου, ένα αναβαθμισμένο και σταθερό πλαίσιο αμερικανικής βοήθειας μπορεί να αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα πίεσης προς το Κρεμλίνο.

Όπως σημείωσε, μία ακόμη πιο ισχυρή στάση από την πλευρά της Ουάσινγκτον θα μπορούσε να οδηγήσει τη Ρωσία προς «πιθανές διαπραγματεύσεις και πιθανή ειρήνη», ανοίγοντας τον δρόμο για ουσιαστικές συνομιλίες τερματισμού της σύγκρουσης.