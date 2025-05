Ως θετικό σημάδι χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι το ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να εξετάζει το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου, αλλά δηλώνει ότι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η έναρξη εκεχειρίας στις 12 Μαΐου.

Σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει: «Είναι ένα θετικό σημάδι ότι οι Ρώσοι έχουν επιτέλους αρχίσει να εξετάζουν το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου… Και το πρώτο βήμα για τον πραγματικό τερματισμό οποιουδήποτε πολέμου είναι η κατάπαυση του πυρός».

«Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε τους σκοτωμούς ούτε για μια μέρα. Αναμένουμε από τη Ρωσία να επιβεβαιώσει μια εκεχειρία – πλήρη, διαρκή και αξιόπιστη – από αύριο, 12 Μαΐου».

It is a positive sign that the Russians have finally begun to consider ending the war. The entire world has been waiting for this for a very long time. And the very first step in truly ending any war is a ceasefire.

There is no point in continuing the killing even for a single…

