Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επανέλαβε τη Δευτέρα (16/2), ότι η χώρα του δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προέτρεψαν την Ουκρανία να αποδεχθεί τέτοιες παραχωρήσεις με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας.

«Νομίζω, πρώτα, εγγυήσεις ασφαλείας. Δεύτερον, δεν θα παραχωρήσουμε τα εδάφη μας, επειδή είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμό. Για ποιον συμβιβασμό είμαστε έτοιμοι; Όχι για έναν συμβιβασμό που θα δώσει στη Ρωσία την ευκαιρία να ανακάμψει γρήγορα και να επιστρέψει για να μας καταλάβει», τόνισε.

Στη συνέχεια ο Ουκρανός Πρόεδρος επεκτάθηκε περαιτέρω σε αυτό που ίδιος περιέγραψε ως προτεραιότητες, τονίζοντας ότι «Σε κάθε περίπτωση, οι εγγυήσεις ασφαλείας θα τεθούν σε ισχύ, μόνο μετά από ψηφοφορία στο Κογκρέσο. Άρα τι υπάρχει να φοβόμαστε; Δεν καταλαβαίνω. Μπορούμε να υπογράψουμε το έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία μαζί με τους ηγέτες. Θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς τον κόσμο, ότι η Αμερική θα σας βοηθήσει και θα σας στηρίξει, ότι οι Ευρωπαίοι θα είναι μαζί σας αν η Ρωσία επιστρέψει. Και έπειτα μπορείτε να μιλήσετε με τους Ουκρανούς για το τι είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν.»

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την επιβολή κυρώσεων σε ρωσικές εταιρείες υγρών καυσίμων, όπως η Rosneft και η Lukoil, ωστόσο κάλεσε την Ουάσιγκτον να διευρύνει τα μέτρα και στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων θεσμών όπως η Rosatom.