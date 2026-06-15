Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκάλυψε ότι πρότεινε στον Βλαντιμίρ Πούτιν μια απευθείας μεταξύ τους συνάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που διανύει πλέον το πέμπτο έτος του.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συζήτησε το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης υπό τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια πρόσκληση υπό την «σκιά» της αμερικανικής διαμεσολάβησης θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τον Ρώσο πρόεδρο να την απορρίψει.

«Συζητήσαμε με τον πρόεδρο Τραμπ μια μορφή συνάντησης στις ΗΠΑ, στην οποία ο Πούτιν θα δυσκολευόταν πολύ να πει όχι, τουλάχιστον στον πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι εάν η Ρωσία απορρίψει και αυτή την πρόταση, τότε η Δύση θα πρέπει να αυξήσει περαιτέρω την πολιτική και οικονομική πίεση προς τη Μόσχα.

Η πρόταση Ζελένσκι που είχε ήδη πέσει στο τραπέζι της G7

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, η ουκρανική πλευρά είχε ήδη προτείνει μια αντίστοιχη συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία, παρουσία τόσο του Τραμπ όσο και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Η πρόταση διαβιβάστηκε τόσο μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και απευθείας προς Ρώσους αξιωματούχους.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και η Ουάσιγκτον αντιμετώπισαν θετικά την ιδέα, ωστόσο η ρωσική πλευρά δεν έχει δώσει ακόμη σαφή απάντηση.

«Η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν. Η Ρωσία έδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν είναι έτοιμη να μιλήσει», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του Κιέβου να εμφανιστεί ως η πλευρά που επιδιώκει διαπραγματεύσεις, μεταφέροντας το βάρος της άρνησης στη Μόσχα.

Η ανοιχτή επιστολή που εξόργισε το Κρεμλίνο

Η νέα πρόταση δεν αποτελεί μεμονωμένη κίνηση. Μόλις πριν από λίγες ημέρες ο Ζελένσκι είχε δημοσιοποιήσει ανοιχτή επιστολή προς τον Πούτιν, καλώντας τον σε προσωπική συνάντηση σε ουδέτερη χώρα με τη συμμετοχή και δυτικών παραγόντων. Ήταν η πρώτη άμεση δημόσια πρόσκληση προς τον Ρώσο πρόεδρο από την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής το 2022.

Η απάντηση του Κρεμλίνου ήταν άμεση και αρνητική.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι «δεν βλέπει κανένα νόημα» σε μια τέτοια συνάντηση στην παρούσα φάση, υποστηρίζοντας ότι πρώτα θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες συμφωνίες και μόνο στη συνέχεια μια συνάντηση κορυφής.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ζελένσκι μπορεί να μεταβεί «ανά πάσα στιγμή» στη Μόσχα αν επιθυμεί συνομιλίες, επαναφέροντας τη ρωσική θέση ότι οποιαδήποτε συνάντηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στη ρωσική πρωτεύουσα.

Πρόκειται για όρο που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά, θεωρώντας ότι θα δημιουργούσε εικόνα πολιτικής υποχώρησης.

Διπλωματία εν μέσω νέας κλιμάκωσης

Οι δηλώσεις Ζελένσκι έγιναν λίγες ώρες μετά από ένα από τα πιο σφοδρά κύματα ρωσικών επιθέσεων των τελευταίων εβδομάδων.

Ρωσικοί πύραυλοι και drones έπληξαν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις, προκαλώντας νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές, ακόμη και στο ιστορικό μοναστηριακό συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Πούτιν ότι εξαπέλυσε την επίθεση αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη χρονική συγκυρία «κυνική».

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αίσθηση ότι το πεδίο των μαχών και το διπλωματικό πεδίο κινούνται πλέον παράλληλα. Από τη μία πλευρά η Ουκρανία επιχειρεί να δείξει ότι είναι πρόθυμη για διάλογο και από την άλλη η Ρωσία εμφανίζεται να επιμένει ότι οι στρατιωτικοί της στόχοι παραμένουν αμετάβλητοι.

Ο ρόλος του Τραμπ

Η παρέμβαση του Τραμπ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να επιχειρεί προσωπικά να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά και σε άλλες διεθνείς κρίσεις. Μετά τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε τόσο με τον Ζελένσκι όσο και με τον Πούτιν, ο Λευκός Οίκος αφήνει να εννοηθεί ότι αναζητά νέο πλαίσιο διαπραγματεύσεων.

Την ίδια στιγμή, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα εξακολουθεί να θεωρεί τις αμερικανικές προτάσεις ως τη βάση για μελλοντικές συνομιλίες, αν και απέρριψε τις ευρωπαϊκές πιέσεις ως «τελεσίγραφα».

Το ερώτημα πλέον είναι αν η νέα πρόταση του Ζελένσκι θα οδηγήσει σε κάποια έστω έμμεση ανταπόκριση από το Κρεμλίνο ή αν θα αποτελέσει ακόμη ένα επεισόδιο στον μακρύ κατάλογο αποτυχημένων προσπαθειών για μια συνάντηση κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών.

Προς το παρόν, το Κίεβο επιδιώκει να εμφανιστεί ως η πλευρά που προσφέρει διάλογο, ενώ η Μόσχα δείχνει να μην βιάζεται προβάλλοντας ότι ο χρόνος εξακολουθεί να λειτουργεί υπέρ της στο πεδίο του πολέμου.